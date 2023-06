Un cortile nuovo per Sant’Ignazio 

Un tempo luogo di aggregazione per bambini e ragazzi, da troppi anni abbandonato e trascurato, il cortile interno della chiesa di Sant’Ignazio a Esterzili sta per tornare alle origini: verrà ristrutturato – il progetto è in fase di approvazione – e utilizzato per organizzare piccole feste all’aperto tra bambini, bambine e sarà possibile utilizzarlo anche durante le feste paesane.

Il progetto prevede un nuovo ingresso con un’area barbecue e una zona multifunzionale protette da una pergola in legno. Verrà poi messo a norma l’impianto elettrico. Previsti anche sostituzione e restauro degli infissi interni ed esterni e dei banchi e l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico con l’inserimento di accumulatori. Infine, verrà rifatto il pavimento d’ingresso e sarà illuminata la facciata. (fr. m.)

