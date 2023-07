Un corteo per viabilità e sanità 

In piazza nonostante il caldo: ieri la manifestazione, organizzata dal comitato “Allerta in Barbagia” guidato da Pina Cui, contro la mancanza di strade e la mancata manutenzione di quelle esistenti, a difesa della sanità pubblica e dei tagli alle scuole e ai servizi nella zona della Barbagia Mandrolisai, della Barbagia di Seulo, della provincia di Nuoro e in tutta la Sardegna. Un corteo di auto è partito dal ponte di Gadoni/Seulo facendo varie soste in diversi punti fino ad arrivare a Sorgono davanti all’ospedale San Camillo dove si è formata una catena ed è seguito un dibattito. «Le strade sono il primo disagio del nostro territorio, è tutto una ruota: scuole, sanità perché non si riesce ad arrivare da nessuna parte – dice Pina Cui – l a nostra catena umana una è un messaggio: così come i cittadini si tengono per mano così la politica tenga per mano i cittadini». (m. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA