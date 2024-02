Un corteo e una targa commemorativa per l’eroe di guerra Giacomo Parodo 

Carloforte celebra gli ottant’anni dalla morte di Giacomo Parodo, il marinaio in forza al reggimento San Marco, a presidio di una base navale dislocata in territorio straniero e caduta, all’armistizio, sotto il controllo della Germania.

Parodo per tre mesi riuscì a nascondersi, prendendo anche contatto con formazioni partigiane ma poi fu catturato ed ucciso dopo aver rifiutato la collaborazione con il nemico. Per questo fu insignito della medaglia d’oro al Valore militare alla memoria. Sabato la comunità di Carloforte celebrerà gli ottant’anni dalla scomparsa di Parodo, eroe di guerra.

Alle 11 è prevista la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Carlo Borromeo, alle 12 partirà il corteo con le autorità e le associazioni, fino all’arrivo in via Gramsci, nella casa in cui visse Giacomo Parodo. Qui verrà scoperta e benedetta una targa commemorativa in ricordo del marinaio del reggimento San Marco. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA