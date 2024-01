Un corteo di protesta: il paese si è fermato per difendere la scuola  

Salvare l'autonomia della scuola è salvare il futuro, chiedendo la certezza dei diritti. La comunità di Seui tutta in piazza a difendere l'autonomia dell'Istituto comprensivo globale Filiberto Farci, spazzata via dal 5 gennaio con l'ufficialità degli esiti del Piano di dimensionamento scolastico, rigettati formalmente dall'amministrazione comunale.

Una manifestazione come questa non si vedeva da un pezzo, la comunità, le sue istituzioni, a sfilare accanto al sindaco Moi anche i primi cittadini di Ussassai ed Esterzili, studenti, insegnanti, genitori, lavoratori della scuola e cittadini compatti, i commercianti e gestori dei bar c'erano tutti. Una giornata in difesa della scuola, del liceo scientifico Bissiri, del territorio contro le servitù numeriche che hanno cannibalizzato fino all'osso i piccoli Comuni.

Oggi il sindaco Moi in Regione assisterà al voto della legge, quello considerato uno specchietto per le allodole, che per un anno salverebbe la segreteria, obiettivo minimale e soprattutto ininfluente sul destino ultimo del liceo scientifico Bissiri, si confida allora soprattutto sull'emendamento alla legge che per dodici mesi manterrebbe l’autonomia dell'istituto con la presidenza. Una misura per prendere tempo aspettando che la politica approvi un piano per le scuole delle zone montane informato sui diritti e non sui numeri. Il sindaco Moi ha concluso il suo intervento invitando la comunità: «La protesta deve andare avanti, nei prossimi giorni se necessario nelle prossime settimane».

Intanto in paese la protesta continua, da ieri sera presidio alle scuole elementari. La gente questa volta sembra scossa dall'antidoto della rassegnazione. (p. m. r.)

