Un corso sulle pari opportunità  nelle pubblica amministrazione 

Prosegue il progetto formativo promosso dalla consigliera di Parità della Provincia di Nuoro Lorena Urrai. Parte il corso di formazione “Le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione”. Tre le sedi: Nuoro, Tortolì e Sorgono. «Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli Enti locali ed auspico una partecipazione ampia.- dice Lorena Urrai-. Rilevare che non si rispettano le norme ha reso doverosa questa iniziativa. Bisogna attuare ogni azione per evitare discriminazioni nell’ambiente di lavoro quali l’accesso o la parità salariale e impedire la violenza di genere. Ai partecipanti saranno forniti strumenti concreti per attuare comportamenti virtuosi.” Prima data 23 novembre a Sorgono.

RIPRODUZIONE RISERVATA