Un corso sul Codice degli appalti 

Sono dedicate al nuovo Codice degli appalti, le due giornate di approfondimento organizzate dall’Anbi (l’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) Sardegna, presieduta da Pietro Zirattu. L’iniziativa dà la possibilità di recepire le principali novità contenute nella riforma, operativa dal primo aprile.

È suddivisa in due sessioni, parteciperanno una cinquantina di dirigenti e funzionari dei sette Consorzi di bonifica sardi. La prima è oggi e domani a Cagliari nelle aule della Sosor, l’ente di formazione professionale che si offrirà ai partecipanti tutti gli strumenti teorici e pratici più utili per restare sempre aggiornati, con l’aiuto di docenti qualificati.

La seconda giornata, ancora in via di definizione, si svolgerà i primi giorni di settembre nel centro-nord Sardegna, per dare la possibilità a tutti di accedere alle informazioni acquisendo abilità concrete e conoscenze specifiche per stare al passo con la normativa in costante evoluzione.

L’attività di formazione è uno dei valori aggiunti che gli enti consortili desiderano mettere a disposizione delle comunità e dei territori di loro competenza, per sviluppare nuovi programmi.

RIPRODUZIONE RISERVATA