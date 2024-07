Un corso per imparare a usare il defibrillatore 

"Rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico”. È il titolo del corso organizzato dall’Associazione diportisti “Marina di Sant’Antioco” e che si terrà sabato alle 10 nei locali dell’Avas, in via Bologna.

La lezione, che fa seguito all’installazione di un defibrillatore nella banchina, sarà tenuta da Silvio Nocco, medico cardiologo che è anche vice presidente dei diportisti. «In presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici - ha detto il presidente Gianni Inguscio - è fondamentale preparare le persone all’utilizzo per i casi di emergenza. Proprio per questo, a seguito di incontri programmatori, abbiamo deciso di impegnarci con questo corso, gratuito, rivolto soprattutto a società sportive e associazioni di volontariato ma anche personale di attività commerciali e chi vive e opera in luoghi di richiamo e attrazione turistica». Trente i posti a disposizione e in venti hanno già risposto alla richiesta di iscrizione. «È una risposta positiva a quanto ci siamo detti nel momento in cui abbiamo deciso di organizzare questo corso - ha concluso Inguscio - se sarà necessario, anche sulla base delle iscrizioni, a questo corso, di certo, ne seguiranno altri».

