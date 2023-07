Un corso per far rivivere lo storico tappeto “Sa Burra” 

Sarule preserva l’immenso patrimonio del suo tappeto, “Sa Burra”, attraverso l’arte del tramandarsi. Si è concluso il corso promosso dal Comune che ha visto 12 allieve fra i 20 e i 70 anni, formarsi su arti e saperi del caratteristico simbolo locale.

Quattro i mesi di lezione, suddivisi in 150 ore fra il Centro pilota Isola e le campagne con la raccolta delle erbe. Fra queste, “S’Eri meri” da cui si ricava il caratteristico colore giallo del tappeto.

A formare le partecipanti, le insegnanti Gonaria Tolu e Carmela Brandinu, da sempre appassionate in materia e volenterose di allargare ulteriormente la cerchia: «Siamo soddisfatte del lavoro svolto – racconta Tolu – le allieve hanno partecipato alle attività dedicando anima e cuore. Ci siamo soffermate fra le fasi al telaio, la tintura e l’analisi delle erbe». E aggiunge: «Sa Burra è un simbolo della nostra comunità e intendiamo valorizzarlo, affinché non venga perduto. Per questo ringraziamo il Comune che ci ha coinvolto e spronato, mettendoci a disposizione risorse e locali». Intanto si guarda già a ottobre, quando inizierà un nuovo corso di perfezionamento: «Miriamo a completare l’opera di formazione - aggiunge Tolu –soffermandoci su ulteriori curiosità e tecniche di lavorazione». Ma non solo: «Sarebbe bello realizzare una cooperativa che dia ulteriore slancio al tappeto – conclude Tolu –. È un’idea che culliamo da sempre».

