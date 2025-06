Un corso per diventare arbitri Msp 

I giocatori sono tanti, gli arbitri pochi. E così, per provare a far fronte alla cronica carenza di fischietti, a Cagliari il settore calcio amatoriale del Movimento sportivo popolare Italia (meglio conosciuto come Msp) cerca nuovi direttori di gara in vista della prossima stagione sportiva, al via dopo l’estate. «Un’occasione concreta per entrare a far parte di una realtà sportiva seria e in continua crescita nel panorama amatoriale», recita il comunicato nel quale si spiegano finalità della ricerca e i passi che deve compiere chi fosse interessato.

Punto di partenza è il corso di formazione degli arbitri che comincerà a settembre ed è organizzato nella sede Msp del capoluogo. Lezioni «pensate per fornire tutte le competenze necessarie per arbitrare le partite dei campionati amatoriali organizzati» dal Movimento, che spiega di cercare «appassionati di calcio, anche senza esperienza», dell’età minima di «16 anni» e con «serietà, correttezza e voglia di imparare». L’offerta: «Formazione tecnica e regolamentare, divisa da arbitro e tesseramento Msp, rimborso spese per ogni gara arbitrata, possibilità di crescita all’interno del movimento arbitrale Msp».

Per informazioni e iscrizioni al corso si può contattare la segreteria MSP Cagliari al 334.3160688.

