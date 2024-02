Un corso per apprendere l’arte dell’apicoltura 

Si parlerà di miele l'11 marzo grazie al progetto "Non solo miele 2024" di Istrù formazione e sviluppo che avvierà un percorso formativo tecnico-pratico di apicultura di base.

Il corso, che coinvolge l’azienda locale DomusApi e che avrà il patrocinio comunale, è di 68 ore ed è rivolto tutti, lavoratori e non, purché maggiorenni. nello specifico saranno 27 ore di attività teorica online, 18 di attività pratica in apiario, 20 di affiancamento in apiario e 3 di degustazione e cenni di analisi sensoriale del miele online.

La realizzazione è vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (pari a 15 e massimo 20). Info su date e costi anche sul sito di Istrù. (s. f.)

