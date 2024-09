Un Corso in crisi d’identità 

Corso Umberto è in cerca d’identità. «Speriamo nella riapertura al traffico a breve», è l’auspicio di Roberto Lai, uno dei quindici commercianti che ha presenziato all’incontro convocato in Comune. Ma nel tratto di strada riqualificato con ingente dispendio di risorse pubbliche non tutti hanno una visione condivisa. Chi invoca i mezzi pubblici e chi parcheggi. E chi, al contrario, vuole l’area esclusivamente pedonale: «Sarebbe da matti desiderare la riapertura al traffico e distruggere tutto il lavoro che è stato fatto finora». È la testimonianza di Miles Theissen, proprietario della giocheria La Piazzetta. Intanto oggi alle 16 nuova riunione in Comune.

Parola ai commercianti

Trovare l’accordo fra tutti i commercianti è un rompicapo anche per l’amministrazione comunale. Marcello Ladu, per ora, ha preso tempo. «Li ho invitati a presentare un documento condiviso», ha detto il sindaco di Tortolì in occasione dell’ultimo incontro cui hanno partecipato gli esercenti della parte alta del Corso. Ma in questa vicenda c’è una certezza: il Comune ha individuato un arco temporale annuale che va dal primo ottobre al 31 maggio. Significa che l’ente suddivide in due la stagione del Corso, che potrebbe restare parzialmente aperto dall’autunno alla tarda primavera e ztl integrale d’estate. Ma il condizionale è più che mai d’obbligo.

L’intrigo

La decisione finale dovrebbe arrivare entro il 30 settembre. Sempre che i commercianti riusciranno a fare sintesi. Il sindaco ha ribadito che il tratto di strada non è di proprietà degli esercenti quanto piuttosto dell’intera comunità. «Abbiamo individuato due periodi dell’anno: dal primo ottobre al 31 maggio e dal primo giugno al 30 settembre».

Di recente il Comune ha promosso un sondaggio (non vincolante). Si sono espresse 1.156 persone, con il risultato che l’apertura esclusivamente pedonale ha raggiunto il 48,8 per cento dei consensi. La seconda alternativa, l’apertura parziale al traffico veicolare (con giorni e fasce orarie determinate), si è fermata al 40,5 per cento. Bocciata l’apertura al traffico veicolare: appena il 10,7 per cento.

