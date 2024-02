Un corso gratuito d’inglese organizzato dalla Rete donne 

Un corso gratuito di inglese aperto a tutti i cittadini che vogliono approfondire questa importante lingua straniera. Lo ha organizzato la Rete donne di Musei e si tiene ogni sabato, alle 11, nella sede dell'associazione nella via Enrico Fermi17. È stato intitolato “English conversation circle” ed è formato da un gruppo di persone con un livello di inglese principiante-intermedio. «Durante i vari incontri si discute utilizzando l’inglese su diversi argomenti di attualità – spiega la presidente dell'associazione, Marta Carusi - in modo da fare prtaica con i diversi vocaboli e acquisire fiducia in se stessi, migliorando la propria capacità di parlare e ascoltare». (p.cab.)

