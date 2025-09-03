VaiOnline
Tortolì.
04 settembre 2025 alle 00:12

Un corso gratuito dell’Aia per giovani aspiranti arbitri 

Al via un nuovo corso gratuito per aspiranti arbitri a Tortolì. Ad organizzare i seminari l'Aia Figc con la sua sezione locale. Ai corsisi verrà spiegato il regolamento, declinato in ogni sfaccettatura e le coordinate base per cominciare questa avventura. Ai futuri arbitri sarà concesso un rimborso spese per ogni gara arbitrata, l'ingresso gratuito negli stadi italiani, la divisa ufficiale con taccuino e fischietto. Se si ha meno di 19 anni, si può arbitrare e nel contempo continuare a giocare a calcio. Per informazioni è possibile chiamare al numero 3471753455. Iscrizioni entro il mese di settembre. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

