Un corso di vela per disabili 

Un corso di vela per migliorare la propria autostima e sentirsi parte integrante di un gruppo.

L’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con “Il Circolo velico di Agumu”, ha organizzato il progetto “Velabili”, una serie di lezioni – guidate da istruttori qualificati – che hanno l’obiettivo di insegnare i rudimenti della vela agli adulti diversamente abili dai 16 anni in su, residenti in paese. Il corso è gratuito e prenderà il via domani: le lezioni si terranno il mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, e andranno avanti sino al 31 maggio. Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Questo progetto, che porteremo avanti in collaborazione con Il Circolo velico di Agumu, è stato ideato per dare la possibilità alle persone diversamente abili di vivere un’esperienza inclusiva. Grazie alle lezioni guidati da istruttori qualificati, ogni partecipanti non solo avrà la possibilità di socializzare, ma potrà anche cimentarsi in uno sport affascinante come la vela. Siamo convinti che attraverso progetti di questo tipo, non solo si riesca ad affrontare il problema dell’isolamento, ma le persone si sentano maggiormente parte integrante della nostra comunità». (i. m.)

