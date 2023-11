Un corso di laurea in ingegneria navale 

Iter ministeriale permettendo, il prossimo anno accademico sarà inaugurato il corso di laurea (triennale) di Ingegneria navale. Ottavo nell’offerta formativa del Polo universitario di Olbia, il corso che laureerà progettisti di yacht e barche è stato presentato, ieri, dal direttore del Consorzio universitario UniOlbia, Aldo Carta, dal sindaco, Settimo Nizzi, dal rettore dell'università di Cagliari, Francesco Mola, dal direttore generale, Aldo Urru, e dal preside della facoltà di Ingegneria e architettura, Daniele Cocco. Nato con il duplice obiettivo di rispondere alle esigenze del tessuto produttivo e di un territorio che vanta il distretto industriale nautico più consistente dell'Isola e di immatricolare studenti sardi altrimenti costretti a prendere la via del mare per conseguire il titolo (oltre che renderlo attrattivo per i colleghi fuori sede), il corso, inserito nell'offerta didattica della facoltà di Ingegneria di UniCa - quinto in Italia dopo Palermo, Napoli, Trieste e Genova - sarà ospitato negli spazi ex Sep, in via dei Lidi, riqualificati e convertiti in centro didattico dal Consorzio di gestione dell'Amp Tavolara - Punta Coda Cavallo. «Questo progetto colma il vuoto di competenze richieste dagli imprenditori della nautica che investono nel comparto industriale olbiese, in cui si registra un costante incremento di domande di insediamento», dice Carta. «Corso di laurea prestigioso con l'obiettivo di progettare cultura per i giovani e di dare risposte a chi ha deciso di investire nel nostro territorio», conclude Nizzi.

