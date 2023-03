Un corso di formazione turistica 

La villa del direttore da oggi e sino al 15 maggio ospiterà un corso pratico di formazione turistica che contribuirà alla promozione del territorio. L’accordo è stato siglato tra il Comune e la Uniform servizi e formazione di Cagliari e prevede, appunto, la concessione in comodato d’uso gratuito di un locale presso la villa del direttore (a poche decine di metri dalle vecchie carceri). Sette studenti, per un totale di 180 ore, studieranno il territorio comunale dal punto di vista turistico e metteranno poi il tutto a disposizione del Comune. «Questo tirocinio - sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - rappresenta un’opportunità di sviluppo per la comunità castiadese dato che lo stesso è stato pianificato in maniera tale da orientare i corsisti alla realizzazione di un progetto turistico efficace».

I diritti verranno ceduti a titolo gratuito al Comune «e sarà dunque possibile incrementare le potenzialità del territorio». Al termine del corso gli studenti otterranno la qualifica di “tecnico di sviluppo turistico locale”. Altri corsi di formazione, sempre per quanto riguarda la formazione dei giovani dal punto di vista turistico, saranno organizzati direttamente dall’amministrazione comunale nei locali di San Pietro. (g. a.)

