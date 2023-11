Un corso del Comune per chi vuole produrre vino 

Tornare a produrre partendo dalle vocazioni del territorio. La fiorente tradizione vitivinicola seuese agli inizi del secolo scorso sosteneva una cospicua economia. È questa la scommessa su cui punta il sindaco Fabio Moi. Il Comune ha finanziato un ciclo di lezioni di viticoltura con l'obiettivo di incoraggiare i giovani e non solo a tornare a produrre vini di eccellente qualità: «Il corso - spiega Moi - è gestito dal Comune, gli iscritti sono una quarantina. Vogliamo far crescere la cultura nell'approccio al vino e alla vigna, visti anche i numeri significativi e i riconoscimenti di inizi Novecento quando Seui produceva intorno ai 40mila ettolitri di vino. Il corso è tenuto da un giovane viticoltore di Orroli, Marco Schirru. Un primo passo per sostenere e creare le condizioni utili affinché nascano nuove attività economiche».

Tra i partecipanti, Walter Carta: «Ero molto piccolo quando ho iniziato ad andare in vigna con mio padre. Quando venne a mancare mio padre, per non vedere persi i suoi sacrifici, decisi di curare io la vigna di famiglia, nonostante la scarsa esperienza. Grazie all'aiuto di amici e conoscenti, in particolare Andrea, la viticoltura ormai si è trasformata in una passione. Ho deciso di partecipare al corso per migliorare la qualità del prodotto. Spero di arrivare a fare un vino di qualità e di incoraggiare altri giovani a creare un'azienda». (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA