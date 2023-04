Un corso dei volontari per salvare la vita a bambini ed adulti con le aeree ostruite 

Una manovra corretta può salvare la vita a un bambino o un adulto in difficoltà per le vie aeree ostruite. Un corso di formazione per l’emergenza si è tenuto a Sinnai su iniziativa dell’Avis. I formatori del Centro di formazione Accademia del Soccorso, coordinati dal direttore sanitario, Sebastiano Patti, hanno tenuto il terzo corso di soccorso pediatrico e disostruzione delle vie aree. La lezione teorica e pratica si è tenuta nell'aula polifunzionale messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

«Hanno partecipato - ha detto il presidente dell'Avis di Sinnai, Michele Ledda - 26 utenti, quasi tutti giovani e fortemente motivati. Un dato estremamente positivo a beneficio di tutti. L'Avis Sinnai intanto è costantemente impegnata nella raccolta di sangue sul territorio».

Oggi i soci donatori dell’Avis Sinnai sono 220: se si aggiungono quelli occasionali, si arriva a quota 500. Nell’ultimo anno le donazioni sono aumentate. «L’obiettivo – dice Ledda – è quello di arrivare a 500 donazioni a fine anno tra Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro. Siamo presenti anche a Burcei e Villasimius». (r. s)

