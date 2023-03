Un “corridoio” per le ricariche elettriche 

Nei porti turistici delle coste italiane sarà costruito un corridoio di ricarica elettrica. Lo stabilisce un accordo sottoscritto tra Assomarinas (l’associazione dei porti turistici) e la società londinese Aqua-superPower. La partnership è stata ideata per creare un’infrastruttura che agevoli la transizione verso l’elettrico e che non comporti un costo per l’operatore del sito.

Assomarinas gestisce novanta porti turistici in Italia tra cui Marina di Villasimius, Cala dei sardi, Portisco, Ottiolu, Sys Marine Center di Olbia, Poltu Quatu Marina dell’Orso e Sea Company di Arzachena. L’installazione e l’infrastruttura di rete sarà a costo zero per il porto turistico perché il modello di business della società londinese consiste nel costruire, possedere e gestire la rete di stazioni di ricarica ad alta potenza e quindi amministrare le risorse da remoto. Nel servizio della società inglese, inoltre, è compresa l’assistenza 24 ore su 24 per quanto concerne l’hardware e il software che guida i sistemi di pagamento, la gestione delle sessioni di ricarica, la manutenzione.

L’accordo raggiunto unisce le esigenze delle due realtà che perseguono l’obiettivo della decarbonizzazione e della tutela dell’ambiente. (a. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA