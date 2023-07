Un coro folk nel Golfo degli Angeli 

Da “Nanneddu meu” a “Procurade 'e moderare”, da “Sa cozzula” a Su bolu ‘e s'astore, da “Non potho reposare” a “Deus ti salvet Maria” sino a “Sa cassola de pisci” tratta da una poesia di Maria Teresa Mundula Crespellani.

Il Coro di Cagliari è nato da poco ma ha un repertorio ampio e obiettivi ambiziosi: portare la musica corale sarda (e cagliaritana) oltre i confini dell’isola.

Composto da sole voci maschili, ha sede nell’oratorio della chiesa di Sant’Eulalia, ed è presieduto da Giannetto Zori. Il direttore del coro è Fabrizio Gungui, che si definisce «un Mamuthone prestato alla musica corale sarda».

Il repertorio

«Il coro canterà brani che rappresentano tutta la Sardegna: ci saranno elementi che richiameranno alla cagliaritanità, ma avrà anche un occhio rivolto a tutte le sonorità e le melodie della Sardegna dal punto di vista della coralità d’ispirazione popolare», spiega Gungui, mamoiadino di origine. «Avendo molti coristi della zona nuorese e barbaricina, il tipo di canto richiama a quello di quella zona, ma l’intento è di valorizzare le sonorità e i poeti locali. Esiste una tradizione legata alle melodie sia sacre che profane», aggiunge, «ma c’è anche un recupero delle melodie e dei testi di poeti e poetesse locali, con nuove armonizzazioni e un nuovo canone di esecuzione. Ad esempi o “Sa Cassola de pisci” poeticamente e ritmicamente composto con le rime, richiama quella fatta a sa casteddaia, descritta da Maria Teresa Mundula Crespellani. Quindi è un’armonizzazione su questa poesia, cercando di darle un assetto nel testo e nella melodia».

Campidano e Barbagia

I colori del costume sono il rosso e il blu della città. «La maggior parte dei coristi sono di estrazione nuorese, come me, che però vivo a Cagliari da sette anni. Ma Cagliari ci ha accolto come una madre e anche riunito, quindi, come figli dobbiamo essergliene grati e riconoscenti anche se il nostro Dna è barbaricino puro e non ce lo tocca nessuno, ma ci piace l’idea di far assaporare i colori e i profumi di Cagliari a tutti. Anche nel nord Sardegna, dove non vanno tanto per la maggiore ma dove ci esibiremo a breve (il 6 agosto a Romana, Sassari). Penso che ci accoglieranno bene, conosco quest’ambiente da tanti anni e ho tanti amici».

Si cercano nuove voci

Oltre che a Palazzo Bacaredda, davanti al sindaco e al presidente del Consiglio comunale e ai mercatini di Natale in piazza Yenne, il coro si è già esibito con Piero Marras durante la festa di Sa Die de sa Sardigna, al palazzo Regio.Ora l’ensemble cerca nuove voci: «Siamo 18 coristi, un numero congruo dovrebbe essere minimo 25 per avere un ricambio e più coristi possibile in ogni reparto. Chi fosse interessato ci trova in vico del Collegio 16, proviamo il lunedì e il giovedì: chi vuole può venire a trovarci o può contattarci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram».

