Un coro di sì alla tassa di soggiorno 

La tassa di soggiorno incontra il favore degli operatori turistici di Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo. È tra le novità di questa estate nelle borgate marine di Cuglieri, che vedranno nuovi servizi per turisti e residenti. Un euro a persona al giorno in alberghi a 3-4 stelle per massimo una settimana, 50 centesimi in B&B, case vacanza e affittacamere e nei campeggi, poi agevolazioni per portatori di handicap e accompagnatori. Risorse che saranno reinvestite per garantire la manutenzione delle borgate e assicurare maggiori servizi ai villeggianti.

Le reazioni

«Una cifra non eccessiva, che non pesa sulle tasche dei villeggianti, che potranno continuare a godere di una vacanza in pieno relax e con servizi maggiori», commenta Sergio Dispenza, amministratore del campeggio Bella Sardinia a Torre del Pozzo. Pino Porcedda, presidente di Federalberghi di Oristano, si dice «favorevole. L’associazione che rappresento a livello nazionale è contraria alla tassa però il Comune ha realizzato un buon regolamento. La norma è chiara, le somme incassate vengono destinate a migliorare i servizi turistici, per questo sono d’accordo». Fiducioso Salvatore Marras dell’hotel Bellavista di S’Archittu: «Abbiamo avuto certezze dall’Amministrazione che le risorse della tassa andranno a potenziare i servizi per i vacanzieri».

Parcheggi a pagamento

L’intento è estendere il modello S’Archittu, collaudato l’anno scorso, a Santa Caterina e Torre del Pozzo, con parcheggi a pagamento e una parte liberi, quindi accesso in spiaggia ai disabili con passerelle in legno. È stato confermato il servizio integrativo di raccolta differenziata e delle mini-isole ecologiche, con cestini per i rifiuti nel lungomare. Saranno finalmente aperti i bagni pubblici e l’accesso in spiaggia ai disabili sarà garantito dal nuovo montascale sul bastione del lungomare di S’Archittu.