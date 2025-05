Un coro di applausi al chirurgo Tuveri 

La notizia dell’arrivo del luminare della chirurgia oncologica del pancreas è stata accolta con grande entusiasmo in Ogliastra. L’operazione porta la firma dell’ex Dg Andrea Marras e farà arrivare nel reparto di chirurgia del Nostra Signora della Mercede, già punto di riferimento per tutta l’isola, sia Massimiliano Tuveri che Angelo Oggianu. A dare il benvenuto, o meglio il bentornato considerate le sue origini ogliastrine, al chirurgo il sindaco Davide Burchi. «È un’eccellenza che si somma a un reparto che è già eccellente. Il fatto che due professionisti come Gusai e Tuveri abbiano scelto Lanusei significa che la nostra struttura ospedaliera è importante a livello regionale e che siamo in grado di dare servizi di livello a tutta la Sardegna. Manca poco per completare la piena operatività dell’ospedale e questo ci fa ben sperare anche per quanto riguarda il punto nascita e la cardiologia. È un segnale molto positivo». La segretaria regionale della Uil fpl, Aurelia Orecchioni è soddisfatta anche se il tasto dolente per l’Ogliastra intera rimane il punto nascita chiuso da anni. «Non possiamo che essere soddisfatti per l'arrivo dei due nuovi chirurghi che andranno a completare l'organico dell'unità operativa che è già un'eccellenza con la guida del dottor Gusai - commenta la segretaria - Un segnale importante per i pazienti ogliastrini e non solo, e per il nostro ospedale che ci auguriamo cresca sempre di più. Aspettiamo notizie positive anche per il punto nascita che sembra sia stato dimenticato ma ricordiamo chiuso da diversi anni, con le mamme costrette a fare infiniti viaggi».

