Un “Cornetto acustico” per Villanova 

All’apparenza, l’unico capriccio se lo sono concessi il 29 febbraio del 2024, quando decisero di far coincidere con l’anno bisesto la nascita dell’associazione. Si chiama “Il Cornetto acustico”. Ma da lì si capisce che in realtà i quattro fondatori la sorte l’hanno sfidata da subito, scegliendo come nome il titolo di un romanzo della scrittrice surrealista Leonora Carrington (per inciso: è la storia di una vecchina che i parenti spediscono in un ospizio, dove però lei scopre una confraternita devota al controllo del sé. L’inimmaginabile).

La missione

«Facciamo cultura nelle sue molteplici forme», dice il presidente Giampiero Spanedda, 68 anni, un passato anche all’estero e un ritorno a Cagliari che passa dal civico 219 di via San Giovanni. «Siamo arrivati qui per caso, grazie all’amico che ha sistemato il locale, ma abbiamo scoperto che questo è il posto giusto: Villanova è un quartiere garbato, che ci ha sorpreso. È ordinato, ben vissuto, l’hanno scelto per vivere diversi artisti con cui abbiamo cominciato a collaborare».

Chi c’è

Il Cornetto artistico ha preso forma da un gruppo da cinque. Gli altri quattro li presenta lo stesso Spanedda: «Animano l’associazione Antonello Dessì, Stefania Ancis, Raoul Moretti e Giovanna Caltagirone». Dodici mesi di vita valgono un calendario ricco. «È tutto gratuito tranne i concerti, il cui ricavato (il biglietto costa dieci euro a persona) lo usiamo per pagare i musicisti e le tasse». Su richiesta ecco la “radiografia” del pubblico: «Ci seguono in tanti, ma il nostro rammarico è non essere ancora riusciti a portare i giovani». Ma l’associazione ci sta lavorando. Non senza i primi risultati concreti già messi in calendario.

L’obiettivo

Il 26 marzo prossimo in via San Giovanni arrivano «gli alunni del Conservatorio, guidati dalla professoressa Silvia Belfiore – spiega Spanedda -. È la direzione nella quale vogliamo muoverci: al nostro pubblico, affezionato e curioso, colto e appassionato, cresciuto non poco in questo primo anno di avventura, manca soltanto la parte anagrafica più fresca. Capiamo che un tagliere con gli amici possa piacere di più, però abbiamo la speranza di far diventare l’associazione anche un punto di ritrovo per i ragazzi. Stiamo provando ad attivare progetti con le scuole».

La sfida

Proprio in quest’ottica al Cornetto acustico hanno deciso di approfondire «l’impatto dell’Intelligenza artificiale sulla composizione della musica elettronica – spiega il presidente –. Lo facciamo dopo il grande successo delle conferenze dedicate all’Avanguardia artistica del 21° secolo e curati dal cattedratico Giorgio Pellegrini», conclude Spanedda. Insomma, il seme è piantato. Adesso si aspetta la raccolta dei frutti. ( a. c. )

