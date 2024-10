«Un coordinamento tra i diversi cantieri e opere più veloci» 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della città, una volta completate le opere, un’infrastruttura di trasporto moderna sostenibile e green che aiuti a risolvere i problemi della mobilità a Cagliari. Fare previsioni su quando questo diventerà realtà è impossibile per chiunque: la puntualità dell’intero puzzle dei lavori della metro resta infatti un’incognita. Ma comunque, per dirla con le parole di Carlo Poledrini, dg di Arst, «i lavori vanno avanti». «È un fatto positivo», spiega Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti in Consiglio comunale, «anche se non si possono ignorare che ci siano stati ritardi che hanno penalizzato», e continuano a farlo, «la città. Ecco perché», sottolinea Alias, «d’ora in poi è cruciale che i prossimi interventi», leggi i lavori della metropolitana in via Roma, «siano concordati», e lo saranno perché Arst ha già detto che sull’ultimo tratto fino a Matteotti comincerà a lavorare solo dopo che il Comune avrà dato l’ok (e terminato il suo cantiere) «e rapidi, senza intoppi. Questo è uno degli impegni che abbiamo preso come amministrazione, continueremo a vigilare». ( ma. mad. )

