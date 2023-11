Un convegno sulla violenza di genere 

Domani incontro-dibattito in occasione delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne e di genere del 25 novembre, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Donne al Traguardo, che gestisce lo sportello d’ascolto in città.

Il tema è “La vittimizzazione secondaria”, quel fenomeno per cui la vittima rivive il trauma e la sofferenza, con la conseguenza che viene scoraggiata a parlare apertamente della sua situazione o persino a denunciare l'accaduto. Dopo le polemiche dello scorso anno da parte della minoranza che aveva accusato la Giunta di aver dimenticato la data, quest’anno il Comune ha “giocato” d’anticipo. L’appuntamento è per le 16.30 a DomusArt. Interverranno l’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois, Alessandra Schirru, coordinatrice del centro anti violenza, Benedetta Pili, assistente sociale del centro anti violenza. Seguiranno il dibattito e le riflessioni sul tema.

