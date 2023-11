Un convegno sulla civiltà dei nuraghi 

Anche Quartu partecipa alla campagna “La civiltà nuragica per lo sviluppo della Sardegna”, portata avanti dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della civiltà nuragica nella società contemporanea.

L’appuntamento è in programma venerdì 1° dicembre, nell’auditorium della Basilica di Sant’Elena, dove l’associazione propone, in collaborazione con il Comune e la Fondazione di Sardegna, una mattinata di studio, per approfondire la cultura che ha segnato la storia dell’Isola nel II millennio avanti Cristo. Si parte alle ore 9,15 con l’intervento di Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, seguiranno i saluti istituzionali dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Si entrerà poi nel vivo dell’iniziativa con il dibattito per le scuole medie e superiori: entrambi gli incontri saranno a cura dell’archeologo Nicola Dessi.

RIPRODUZIONE RISERVATA