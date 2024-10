Un convegno sul Registro dei tumori 

“Il ruolo del Registro tumori, uno strumento necessario per la salute della collettività”: se ne parla oggi alle 16, nella sala convegni dell’ospedale oncologico Businco in via Jenner. Il convegno, che prevede l'intervento di studiosi e specialisti di spicco a livello regionale, nazionale e internazionale, è promosso da sei associazioni attive sui temi della salute: Aie (Associazione italiana ex esposti all’amianto), Aspao (Associazione sarda prevenzione e assistenza oncologica), comitato Sa luxi pro registro tumori, Medicina democratica Sardegna, Presidio piazzale Trento e Area Sardegna (Associazione regionale ex esposti all’amianto).

I dati non sono confortanti. Nell’Isola aumentano le morti per tumori: secondo gli ultimi dati Istat, nel 2021 sono stati il 33,01% con 5.244 morti, diventando la prima causa di morte, in aumento dell'1,% rispetto al 32% del 2020 e addirittura al di sopra della media nazionale del 29,4%.

