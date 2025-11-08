Un convegno su matrimoni e legami fragili 

C’era il tutto esaurito, venerdì pomeriggio, nella biblioteca "Aldo Marongiu” nel Palazzo di Giustizia per il convegno organizzato dalla sezione territoriale dell’Unione avvocati della Sardegna, presieduto dall’avvocato Andrea Loi, che ha visto la partecipazione anche dell’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi.

Si intitolatolava “L’immaturità nella rottura del rapporto coniugale” il convegno dedicato agli avvocati e praticanti abilitati, ma aperto anche a tutti gli iscritti all’Albo. Alla fine la risposta è stata massiccia, facendo registrare il sold-out. Oltre all’Arcivescovo Batrui hanno preso parte anche il presidente della sezione famiglia del Tribunale, Giorgio Latti e l’avvocata Sara Zucca, responsabile della formazione dell’Unas. Le relazioni sono state della docente Orietta Rachele Graziani, del professor Franco Mele e del legale Luigi Trudu.

Ha moderato il dibattito l’avvocata dell’unione, Maria Gabriella Seu. (fr.pi.)

