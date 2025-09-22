Un convegno su Giustizia  e informazione 

Si terrà domani nella Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati il convegno “Dalla res iudicanda alla verità processuale: il percorso della giustizia e i riflettori dei media”.Organizzata dall’Associazione Nazionale Forense, l’iniziativa vedrà il confronto tra Glauco Giostra, professore di Procedura penale alla Sapienza di Roma, Giampaolo Di Marco, segretario nazionale della ANF, Rosanna Mura, segretaria dell’ANF Cagliari, Sergio Nuvoli, vicepresidente nazionale del Gruppo Uffici Stampa e Matteo Pinna, presidente degli Avvocati di Cagliari. I lavori inizieranno alle 15,30 e affronteranno il rapporto tra processo penale e informazione, la formazione della prova, i riflessi dei media su indagini e processo per finire con i rilievi deontologici nei rapporti dell’avvocato con la stampa.

