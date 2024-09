«Un convegno di alto livello mentre la sanità cade a pezzi» 

Convegno di chirgia internazionale nel territorio dove la sanità fa acqua da tutte le parti: una scelta che a tanti fa storcere il naso.

L’organizzazione della struttura chirurgica in “week surgery” presente al Cto e che si occupa anche degli interventi della parete addominale rappresenta una vera e propria eccellenza, tanto da ospitare nella sala congressi del Centro culturale ad Iglesias domani e il primo ottobre, un congresso che vedrà la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali per un confronto sulle tecniche chirurgiche innovative.

Un importante appuntamento che tuttavia, per qualche esponente del mondo politico e dell’associazionismo, stride con l’attuale semi paralisi dei tanti reparti presenti non solo nel presidio ospedaliero d’Iglesias, ma anche di quelli del Sirai di Carbonia: «L’iniziativa è lodevole, ma non certo sufficiente - evidenzia il consigliere regionale di FdI Gianluigi Rubiu - è notevole la stonatura rispetto ad una condizione generale critica della sanità pubblica del Sulcis Iglesiente». Dello stesso parere la referente territoriale della Rete Sarda difesa sanità pubblica Rita Melis: «È fumo negli occhi nei pazienti che necessitano di tanti servizi attualmente non disponibili. I cittadini non necessitano di convegni dalla vocazione internazionale ma occorrono i servizi e questi potranno essere ripristinati soltanto con la presenza di nuovo personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA