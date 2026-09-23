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Iglesias
24 settembre 2026 alle 00:48

Un convegno con 50 Università della terza età 

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La cittadina medioevale sarà l’indiscussa protagonista in tutta la Sardegna, dell’importante incontro che si terrà fra qualche giorno, fra tutte le Università della Terza età dell’Isola. Un convegno che ha richiamato l' attenzione delle 50 associazioni sarde, e degli esponenti politici regionali e comunali.

Diviso in due giornate, il convegno dell'Ute si terrà nella Sala blu del centro culturale di Iglesias il 26 e il 27 settembre a partire dalle 9. Ai lavori dedicati all’importante tema relativo ambiente, inquinamento, territorio e salute, parteciperanno i rappresentanti dell’Università di Cagliari, il professor Luigi Isaia Lecca e per l'Università della Terza età i professori Luciano Peddis e Ubaldu Scanu. Il convegno sarà seguito da una serie di visite guidate nel cuore del centro storico della città e nella grotta di Santa Barbara e nella miniera di Porto Flavia. «Siamo molto orgogliosi di questo nostro progetto - ha dichiarato il professore Luciano Peddis, dell’Ute di Iglesias - abbiamo portato l’attenzione sul delicato rapporto fra territorio e ambiente e salute. Abbiamo lavorato tanto in questi anni e adesso, i tempi sono maturi per valutare e valorizzare insieme il lavoro svolto. Questo - aggiunge - è il traguardo ma anche un nuovo inizio per incentivare la ricerca scientifica ed aiutare sul campo chi lavora da tempo su questi particolari equilibri». L’Università è da anni in prima linea sul fronte della ricerca scientifica per offrire al territorio nuove opportunità di sviluppo, e restituire nuove speranze per un progresso migliore.

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