Un contributo per gli studenti meritevoli  

A Monserrato è partita la corsa per ottenere la borsa di studio dedicata agli studenti che si sono distinti nell’ultimo anno scolastico. Il Comune ha aperto i termini per presentare la domanda, rivolta ai ragazzi che hanno concluso le scuole medie con un voto pari ad almeno 9 su 10 o la maturità con un voto non inferiore a 90 su 100. Un riconoscimento pensato per sostenere chi, con impegno e costanza, ha raggiunto risultati importanti e dare una spinta concreta ai giovani che iniziano un nuovo capitolo del loro percorso formativo. Le famiglie hanno tempo fino al 5 novembre per inoltrare la richiesta, che dovrà essere inviata online tramite Spid o Cie. Il contributo è destinato agli studenti residenti a Monserrato, con un Isee non superiore a 25mila euro e già iscritti al primo anno delle superiori o dell’università per l’anno 2026/2027. Per partecipare servono la certificazione del voto ottenuto, la prova dell’iscrizione al nuovo percorso di studi e, dove previsto, la ricevuta della prima rata. (m.t.)

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