SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato
14 ottobre 2026 alle 00:08

Un contributo per gli studenti meritevoli  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Monserrato è partita la corsa per ottenere la borsa di studio dedicata agli studenti che si sono distinti nell’ultimo anno scolastico. Il Comune ha aperto i termini per presentare la domanda, rivolta ai ragazzi che hanno concluso le scuole medie con un voto pari ad almeno 9 su 10 o la maturità con un voto non inferiore a 90 su 100. Un riconoscimento pensato per sostenere chi, con impegno e costanza, ha raggiunto risultati importanti e dare una spinta concreta ai giovani che iniziano un nuovo capitolo del loro percorso formativo. Le famiglie hanno tempo fino al 5 novembre per inoltrare la richiesta, che dovrà essere inviata online tramite Spid o Cie. Il contributo è destinato agli studenti residenti a Monserrato, con un Isee non superiore a 25mila euro e già iscritti al primo anno delle superiori o dell’università per l’anno 2026/2027. Per partecipare servono la certificazione del voto ottenuto, la prova dell’iscrizione al nuovo percorso di studi e, dove previsto, la ricevuta della prima rata. (m.t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 