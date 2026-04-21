«Un contratto di lago per programmare il futuro dell’Omodeo» 

Tra Guilcier e Barigadu si traccia il futuro dell’Omodeo. Venerdì a Sedilo, alle 9.30 nei locali di Sa Prima Ighina, si terrà un incontro per la firma del contratto di lago. E se da una parte va a concludersi un percorso iniziato circa tre anni fa con il trasferimento di 500mila euro dalla Regione per analizzare lo stato di salute dell’Omodeo, individuare le criticità e guardare al futuro, da venerdì si passa ad una fase operativa che dovrà vedere coinvolti oltre i Comuni dell’Unione del Guilcier e del Barigadu anche tutti i vari soggetti legati all’Omodeo.

«Con il contratto di lago si pongono le basi per parlare di un bene che sino ad oggi è stato considerato un problema e invece deve considerarsi una risorsa», spiega il presidente dell’Unione del Gulcier, Serafino Oppo. Ora si guarda anche al futuro che non va intenso solo nell’ottica del turismo: «Su quest’aspetto sono stati fatti degli interventi con la Programmazione territoriale, ad esempio percorsi attorno al lago. Ma non bisogna limitarsi a ciò: il lago è ambiente, utilizzo dell’acqua, possibilità di avere energia elettrica. I benefici che si possono avere sono tanti. L’incontro di venerdì vuole evidenziare la volontà di percorrere questa strada», conclude Oppo. ( a. o. )

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