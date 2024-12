Un contest tra i migliori phone video 

Casa Olla riapre le porte a fine mese per ospitare la terza edizione del Phone Video Festival in programma da venerdì 27 a domenica 29, con la direzione artistica di Giovanni Columbu.Il tema è “L’amore ai tempi dello smartphone”.

Prevede un contest di cortometraggi girati esclusivamente con il telefonino, aperto a tutti: i partecipanti potranno inviare le loro opere entro giovedì 19.Per il primo classificato è previsto un premio di 1500 euro, per il secondo 500 e altrettanti per il vincitore del premio speciale assegnato dalla giuria popolare, composta da giovani tra i 16 e 29 anni che potranno presentare richiesta di partecipazione fino a venerdì 20. Novità di quest’anno è il contest fotografico. Gli interessati possono partecipare con un massimo di 2 foto, che potranno essere inviate entro il 16 dicembre. «Le storie che vengono raccontate» ha detto l’assessora al Commercio Rossana Perra, «rappresentano le persone. Questo contest intende dare un’occasione ai registi in erba e siamo lieti di ospitarlo».

