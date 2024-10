Un contenzioso blocca il “Centro del libro” 

All’interno nessun libro, nessuno scaffale. Ma solo polvere, resti di edilizia e odore di umidità. Fuori invece c’è ancora il cartello che indica l’inizio e la fine lavori prevista ad agosto 2024. Una fine che però non c'è stata.

L’incompiuta

Il vecchio silo di Arborea, storico edificio del paese ma anche il più alto con i suoi 32 metri, tra via Barany e via Marconi, è ancora un enorme rudere. La trasformazione dell’immobile nel “Centro del libro”, progetto ambizioso finanziato dalla Regione nel 2015 per 4 milioni di euro, è ancora sulla carta. Sugli interventi interrotti tempo fa è in corso un contenzioso tra l’amministrazione comunale e la ditta siciliana che aveva vinto l’appalto. A breve però, così fanno sapere dal Comune, ci sarà il verdetto. Con la speranza di rivedere gli operai al lavoro in sito simbolo per gli arborensi, utilizzato come luogo di deposito e lavorazione delle granaglie fino agli anni Sessanta.

La storia

Tutto iniziò a dicembre 2015, quando il Comune riuscì a ottenere dalla Regione l’importante somma per trasformare l’edificio. Un’impegnativa opera di riqualificazione di questa parte di centro storico, il lavoro più importante degli ultimi decenni. Nel 2019 venne affidata la progettazione, chiusa nel 2021. L’anno dopo ci fu la pubblicazione della gara d’appalto per affidare i lavori: parteciparono circa venti imprese. I lavori iniziarono nel 2022, ad agosto, dopo che il Comune eliminò tutto il guano presente nella struttura. «Dopo alcuni mesi dall'inizio dei lavori - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Rullo - abbiamo notato che l’opera andava troppo a rilento, l'impresa in sostanza non stava rispettando il crono programma». Anomalia che l’ufficio tecnico e la direzione lavori aveva comunicato più volte all'impresa. «Il Comune più volte ha chiesto alla ditta di essere più celere, ma poiché i termini del contratto non venivano osservati come da accordi - spiega l'assessore - a marzo del 2023 abbiamo deciso di rescindere il contratto». È lì che iniziò la causa tra impresa e Comune.

Il contenzioso

«Attualmente la situazione, all'esame del Tribunale ordinario di Oristano - spiega ancora Rullo - vede da una parte il Comune che ha proceduto con la risoluzione del contratto e dall'altra l'impresa che si oppone alla risoluzione e chiede di proseguire con un aumento dei costi contrattuali. Il giudice ha proposto alle parti l’accettazione di un accordo, che prevede la risoluzione consensuale, in modo da scongiurare l'avvio di un lungo contenzioso. Nell’accordo c’è la restituzione al Comune delle somme anticipate e mai lavorate, per un totale di circa 500mila euro. L’impresa - va avanti Rullo - accettando la nostra proposta eviterebbe ulteriori esposizioni e lungaggini». Rullo fa sapere che a giorni ci dovrebbero essere novità: «Auspichiamo di giungere al termine della vertenza in poche settimane. Se l’impresa accetterà la nostra posposta a quel punto l’importante lavoro verrà affidato a una nuova ditta». E chissà se il Centro del libro finalmente sorgerà, un progetto che nella cittadina della bonifica si sogna da tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA