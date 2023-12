Un contenitore per riciclare la plastica 

Ricicli e guadagni. Da qualche giorno nello spazio esterno di un supermercato a Bellavista è comparso una sorta di contenitore che consente di riciclare le bottiglie in plastica. Chi infatti acquista l’acqua o altre bibite, può poi riportale in questo speciale contenitore e avere in cambio qualche centesimo.

È un modo per cercare di limitare il più possibile l’abbandono della plastica che molto spesso viene gettata per strada a deturpare l’ambiente. Il contenitore, l’unico per ora in città, sistemato per iniziativa del market va ad aggiungersi a quelli della de Vizia messi tempo fa per diversi scopi e usi. A cominciare dai 50 contenitori per gli abiti usati purtroppo presi di mira dai balordi che vi gettano dentro di tutto o da quelli che si infilano alla ricerca di abiti gettando intorno quelli che non servono. E poi quelli per la raccolta degli oli esausti, per gli escrementi dei cani e per medicinali e batteria. Ancora i cestini: quelli a tre bracci per la raccolta differenziata di plastica, vetro e carta e quelli a un braccio per la raccolta del secco con affiancato il portacenere. Nel periodo estivo poi vengono sistemate anche le isole ecologiche in spiaggia per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti.

