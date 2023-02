Un contatore d’acqua per sei famiglie 

Bolletta dell’acqua intestata al defunto, in condivisione fra sei famiglie.

Succede in via Fiume a Calasetta in una palazzina popolare dove son tutti allacciati all’unico contatore esistente. Una situazione che doveva essere “provvisoria” e che invece va avanti da 26 anni. Per ogni bolletta ci si divide equamente le spese, non senza lamentele, soprattutto perché ogni famiglia differisce dall’altra come composizione numerica e di conseguenza i consumi non sono uguali per tutti. Alla situazione, abbastanza complicata, si aggiunge il fatto che l’intestatario è deceduto nel 2020 e nonostante i condomini si siano rivolti al Comune e a Abbanoa, per regolarizzare la situazione, il tempo passa e la bolletta continua ad arrivare a nome di chi, tanti anni fa, aveva agito per il bene comune assumendosi la responsabilità di far avere l’acqua alla sua famiglia e ai vicini di casa. « Non riusciamo a venirne a capo - dice Antonella Dessì, vedova di Nicola Caddeo, l’intestatario del contatore - l’amministrazione comunale ci ha chiesto di fare la cabina con i sei contatori, non provvede a chiedere l’allaccio e noi subiamo questa situazione» . “I ritardi non sono addebitabili a noi. L'utenza presenta diverse irregolarità. Ci è stato chiesto di poter frazionare gli allacci - precisa Abbanoa - abbiamo fornito tutti i chiarimenti per mettersi in regola”.

