Un consorzio tra boss dietro il maxi carico di coca? 

Potrebbe esserci un consorzio tra boss della droga, quasi una vera e propria joint venture formata da alcuni dei nomi più importanti del traffico di stupefacenti del Sulcis e del Campidano, dietro il carico da 110 chili di cocaina intercettato sabato pomeriggio dai finanzieri del Gico in una piazzola di un centro commerciale della ex Carlo Felice. Ne sembrano convinti gli investigatori che, dopo aver bloccato la spedizione appena prima della consegna, ora stanno lavorando per risalire ai destinatari.

La convalida

Ieri mattina, intanto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, ha convalidato l’arresto di Nicola Cabras, 51 anni di Iglesias, arrestato assieme all’autotrasportatore polacco Pawelko Damian Tomasz, 38 anni, che si trovava alla guida del Tir fermato a Sestu dalle Fiamme Gialle. Difeso dall’avvocata Annarella Gioi, l’indagato sardo si è avvalso della facoltà di non rispondere e, per lui, il Gip ha disposto che resti in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Gilberto Ganassi. Stessa scelta per l’autista del camion, assistito dalla legale Antonella Soggiu: anche per lui è stata disposta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini

Ancora non hanno un volto gli acquirenti della cocaina che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un valore sul mercato di almeno 10 milioni di euro. Di certo appare difficile che una sola persona possa aver comprato una quantità così rilevante di stupefacente che, anche nel mercato dell’Europa dell’Est, non sarebbe costato meno di un milione e mezzo di euro. Da qui l’ipotesi che ad acquistarlo possa essere stato un mini-consorzio tra i principali trafficanti che al momento gestiscono la piazza dello spaccio del Sud Sardegna, in particolare nel Sulcis e nel Cagliaritano, ciascuna con la propria rete di pusher che si spostano tra il capoluogo e i principali centri delle due province.

Gli altri sequestri

Quello messo a segno a Sestu è probabilmente il più grosso sequestro di cocaina effettuato durante un trasporto su strada. In passato ci sono stati anche altri ritrovamenti più consistenti: uno da mezza tonnellata (era nascosto nel bulbo di una barca a vela che si era staccato e si era spiaggiato nei pressi di Arbus), poi anche un altro da 250mila euro (in una imbarcazione che attraversava lo specchio di mare davanti ad Alghero), ma sino ad ora non era ancora stato fermato nelle strade dell’Isola un quantitativo oltre il quintale. Scontato il fatto che, a breve, il fascicolo possa passare alla Direzione distrettuale antimafia, competente per il traffico internazionale di grossi quantitativi di stupefacente.

