Un Consorzio per rilanciare il settore turistico 

Un Consorzio Turistico Tertenia. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale che punta, alla creazione di un associazione ritenuta basilare per la crescita dell'economia locale. Una volta operativo sarà l'interlocutore principale dell'ente per la programmazione e il potenziamento dell'offerta turistica. Per la sua nascita è indispensabile promuovere l'iniziativa con una serie di incontri con gli operatori del settore e le associazioni culturali. Il primo appuntamento è fissato per questa sera alle 18 nell'aula consiliare. L'incontro dibattito si focalizzerà sull'illustrazione del progetto e punterà a stimolare la nascita di un comitato costituente. «Il consorzio turistico è un organismo da costruire per la crescita qualitativa e il coordinamento delle politiche turistiche delle aziende che sceglieranno di aderire e dove il Comune avrà la figura di garante» spiegano dall'amministrazione. Un organismo che mira a unire tutte le attività produttive del settore: ristorazione, ricettività, servizi, svago. L'incontro è aperto a tutti gli operatori turistici e le associazioni del territorio, nello specifico alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, locazioni brevi, ristoranti e bar, attività che erogano servizi di natura turistica, associazioni.

