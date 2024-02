Un Consorzio per i vini Dop 

La volontà di riunirsi in un grande collettivo era emersa già negli scorsi anni, con l’invio di una bozza statutaria al ministero delle Politiche agricole, a cui era seguito un primo assenso verso la costituzione. Lunedì sera, nel teatro Murgia di Sorgono, la nascita formale del Consorzio di tutela vini del Mandrolisai dop, alla presenza del notaio Gianni Fancello, di decine di produttori e amministratori locali. Ingloba più cantine fra Sorgono, Ortueri, Meana Sardo, Atzara e Samugheo. L’obiettivo è di fare rete, valorizzando il comparto, potenziando i mercati e dando maggiore slancio ad un vino nel cui nome è racchiusa anche l’unicità di un territorio che punta a crescere attraverso il turismo enologico. L’assemblea ha eletto il consiglio di amministrazione guidato da Massimiliano Mura, coadiuvato nel direttivo da Gigi Cau, Paolo Savoldo, Andrea Loi e Sebastiano Etzo, per i prossimi tre anni. Ora si attende l’ultima autorizzazione ministeriale per essere pienamente operativo.

Al lavoro

«Sono ore frenetiche - dice Mura - il telefono squilla di continuo, stiamo registrando decine di nuove adesioni. Una volta raccolte le trasmetteremo al ministero che ci fornirà l’ultima autorizzazione. Un passaggio graduale che si compie in piena sinergia, attendevamo da anni per dare più tutele al comparto». Diversi giovani fra gli aderenti. «La maggior parte - prosegue Mura - sono al di sotto dei 40 anni. Diversi ragazzi stanno creando impresa sul territorio, avendo colto le innumerevoli potenzialità del settore. Sono segnali importanti che ci fanno guardare al futuro con ottimismo». Non mancano le problematiche, ma la voglia di superarle è più forte. «Proporremo agevolazioni per ridurre le difficoltà nella burocrazia - dice Mura -. Intendiamo creare impresa in un territorio che rispettiamo, alle istituzioni il colpito di sostenerci. Puntiamo ad allargare adesioni e le collaborazioni, soprattutto a concludere in tempi brevi gli ultimi tasselli burocratici. Guardiamo con interesse al prossimo Vinitaly, puntando a confermare il successo dello scorso anno, in cui l’apprezzamento per la Dop è stato notevole».

