Un consorzio di imprese installerà la barriera sulla Sp2 

La firma del contratto è giunta ieri alle 13 in punto negli uffici della Provincia: un consorzio di imprese di Piacenza installerà la barriera centrale sulla Sp2. Il cantiere verrà probabilmente posizionato poco prima di Natale ma i lavori concreti dovrebbero cominciare entro la prima quindicina di gennaio del 2024. E procederanno a ritmo spedito: 360 metri al giorno.

Questi e altri dettagli importanti sono emersi ieri mattina quando i dirigenti dell’impresa vincitrice dell’appalto da sette milioni e i funzionari della Provincia hanno sottoscritto il contratto di lavoro. «Entro pochi giorni - spiega il commissario dell’ente Mario Mossa – l’impresa saprà da altre ditte se saranno già disponibili i materiali da posizionare, cioè i new jersey in cemento: in ogni caso è realistico ritenere che dopo la consegna del lotto verso la fine di dicembre, seguirà ai primi di gennaio l’inizio vero e proprio degli interventi». Si conoscono già alcuni dettagli tecnici: «Saranno interessati i dodici chilometri di quattro corsie da Barbusi a Villamassargia, l’impresa vuole iniziare da Carbonia e garantisce di essere in grado di procedere con circa 400 metri di blocchi posizionati al giorno». Lungo quasi tutta la Sp2, strada segnata in questo 2023 da una serie terrificante di incidenti mortali causati da invasioni di corsia proprio per l’assenza di una barriera centrale, scatteranno dei restringimenti della carreggiata man mano che il cantiere andrà avanti. (a. s.)

