Un Consiglio su Tari e Imu 

Domani mattina si riunisce il Consiglio comunale di Siniscola per le tariffe di Tari e Imu. Argomenti che alimentano la polemica: l’opposizione attende le comunicazioni della Giunta guidata dal sindaco Gian Luigi Farris per formalizzare le posizioni dei rispettivi gruppi. L’assessore al Bilancio, Antonello Fadda, tende a tranquillizzare la minoranza, annunciando che il Comune non intende ritoccare le aliquote attuali. «Per l’Imu non ci sarà variazione - afferma - e andremo a confermare l’aliquota in vigore del 8,90 per mille, la più bassa del circondario». Fadda ammette comunque che l’amministrazione dovrà intervenire sulla Tari: «La legge prevede che questa tassa resti interamente a carico delle utenze che hanno registrato una flessione, dovremo redistribuirla tra le altre». (f. u.)

