Un Consiglio in limba per Sa Die 

La giornata di celebrazioni inizierà alle 9 nella chiesa di Pitz’e Serra, con la messa in lingua campidanese presieduta dal parroco don Gianfranco Falchi. Un’ora dopo la riunione nell’aula di via Porcu per un Consiglio comunale interamente dedicato alla ricorrenza del 28 aprile. Tutto rigorosamente in sardo, dall’appello al dibattito, con interventi politici di maggioranza e opposizione, e il discorso finale del sindaco Graziano Milia. «Un altro tassello per la valorizzazione della lingua sarda», sottolinea la presidente del Consiglio, «un percorso nel quale il Comune è sempre in campo, in collaborazione con le associazioni quartesi che svolgono un ruolo importante nella rinascita culturale della città portata avanti da questa amministrazione».

Un Consiglio comunale straordinario in lingua sarda, fissato poco dopo la messa nella parrocchia San Giovanni Evangelista - sempre in limba - per poi rivivere uno spaccato di storia importante per l’Isola. La città si prepara ai festeggiamenti in grande stile di venerdì prossimo per Sa die de sa Sardigna - in occasione del trentennale dall’istituzione della festa a livello regionale - organizzati dall’Accademia della lingua campidanese, insieme al Comune e al Lions Club di Quartu. «Una giornata importante per la nostra Isola e per la stessa Quartu, che quest’anno vogliamo celebrare con iniziative di livello in ricordo di una conquista storica», annuncia soddisfatta la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni.

Sa Die

A fine dibattito spazio alla rievocazione dei “Vespri sardi” nella piazza accanto al palazzo comunale dedicata al 28 Aprile, con tanto di recita curata dall’associazione teatrale Sacro cuore dove verranno ripercorsi i momenti salienti dei moti insurrezionali del 28 aprile 1974, sino alla cacciata dei piemontesi dalla Sardegna.

L'Accademia

In prima linea c’è l’Accademia della lingua sarda campidanese, rinata di recente sempre sotto la guida di Giulio Solinas, medico in pensione e poeta in sardo per passione. Il 93enne è l’autore del mini dramma storico che sarà inscenato in piazza, così come dell’inno celebrativo per Sa die de sa Sardigna. «Un’occasione per riunire la comunità, abbracciare i valori identitari quartesi e sardi e ricordare il coraggio dei nostri antenati», aggiunge Tonio Pani, consigliere comunale di minoranza e vice presidente dell’Accademia. «In questo modo vogliamo dare un contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione della varietà campidanese, ma anche di quei vocaboli quartesi che altrimenti rischiano di scomparire».

E non manca la vena polemica: «Sarebbe stato bello se fra tutte le iniziative della Regione per Sa die de sa Sardigna fosse stata inserita anche Quartu, la terza città della Sardegna e protagonista di quelle vicende passate alla storia. A parte questo», conclude Pani, «ci saranno comunque dei festeggiamenti in grande stile, grazie all’impegno dell’Accademia, e alla collaborazione dei Lions con la piena disponibilità della Giunta e di tutto il Consiglio comunale».

