Un consigliere alle colleghe: «Ritornate a fare le casalinghe» 

TORINO. Nuovo “caso Viale” in Consiglio comunale: il consigliere dei Radicali +Europa Silvio Viale, già al centro delle polemiche per i suoi modi sopra le righe e per un’inchiesta su molestie che lo coinvolge nella sua veste di ginecologo, ha scatenato la bagarre in Sala Rossa. Nella seduta di lunedì, durante la discussione di un atto sulle donne migranti, scrivono la Stampa e il Corriere, ha detto ad alcune colleghe: «Se l’aspetto dell'antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro, tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe». E alla richiesta di scuse della vicepresidente Ludovica Cioria ha risposto: «Mia moglie è orgogliosamente casalinga, fare la casalinga non è un titolo di demerito».

RIPRODUZIONE RISERVATA