San Giovanni Suergiu.
27 agosto 2025 alle 00:40

«Un confronto con la società che vuole aprire la discarica» 

Continua la mobilitazione contro la discarica di Is Urigus. A fine settembre è previsto un incontro pubblico al quale dovrebbero partecipare anche i responsabili della società che intende realizzare il sito di stoccaggio dei rifiuti nelle campagne di San Giovanni Suergiu.

«Siamo soddisfatti perchè la comunità ha risposto in modo deciso – dice la sindaca Elvira Usai – sono state inviate numerose osservazioni all’assessorato regionale all’Ambiente. L’incontro con la società Ekosarda si terrà nell'aula consiliare del Municipio alla presenza di cittadini, associazioni e dei funzionari della Regione».

Soddisfatto anche Sergio Porceddu di Is Urigus, promotore della manifestazione di lunedì: «Ora la nostra attenzione si sposta a fine settembre. Invitiamo tutti i cittadini all’incontro con la ditta Ekosarda. Insieme, dimostreremo ancora una volta che la nostra voce è forte, che la nostra comunità è compatta. La battaglia per proteggere la nostra terra è appena iniziata. Restiamo uniti».

«La consultazione pubblica richiesta dalla Regione è il frutto dell'impegno collettivo che abbiamo dimostrato con le iniziative portate avanti – fa sapere Erika Floris, capogruppo di minoranza in consiglio comunale – ora è fondamentale non abbassare la guardia. Invito tutti a partecipare attivamente alla consultazione e a rimanere vigili su ogni futura iniziativa per la tutela del nostro territorio e il futuro dei nostri figli».

