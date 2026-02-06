Un concorso sui social per portare i giovani in biblioteca 

Un concorso sui social per riportare i più giovani tra gli scaffali e stimolare la curiosità per la lettura: è la nuova iniziativa lanciata dalla biblioteca comunale di Capoterra, attiva dal 2 febbraio e in programma fino al 25. Un concorso rivolto a ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 anni, chiamati a partecipare per provare a vincere uno dei libri messi in palio, scelti per avvicinare i giovanissimi al piacere della lettura. Un’operazione che punta sul linguaggio dei social per intercettare le nuove generazioni e rilanciare il ruolo della biblioteca come spazio vivo e accessibile.

La partecipazione è semplice: i minori possono aderire tramite l’account di un genitore o tutore, mettendo “mi piace” alla pagina della biblioteca e al post dedicato al cosidetto giveaway, in attesa dell’estrazione di fine mese. «Like e commenti saranno numerati e trasmetteremo in diretta l’estrazione: estrarremo quattro vincitori», spiega la responsabile della struttura Rita Atzori, 69 anni. Il pubblico che oggi frequenta la biblioteca è eterogeneo racconta Atzori: «Vengono bambini con le famiglie nella fascia 0–6 anni e poi, in modo assiduo, dai 6 ai 12. La fascia più debole resta quella tra i 13 e i 18 anni». Per intercettare gli adolescenti si punta sempre più sulla comunicazione digitale: «Abbiamo Facebook, Instagram e YouTube e in prospettiva anche TikTok». Tra le novità in arrivo anche una sezione manga: «Piacciono molto e possono avvicinare nuovi lettori».

A dare ulteriore peso all’iniziativa è anche l’assessora alla cultura Donatella Dessì, 54 anni, che guarda al concorso come a uno strumento capace di unire digitale e presenza fisica: «Vogliamo avvicinare i giovani attraverso i social e portarli a riflettere sui libri. Sappiamo che i ragazzi sono nativi digitali, ma vorremmo coniugare l’attività della biblioteca e farla conoscere anche attraverso una piattaforma online». Un passaggio, però, che non rinuncia al valore dell’incontro diretto: «Chi vincerà dovrà ritirare il premio in biblioteca: è un modo per farla scoprire dal vivo. Entrare, vedere gli spazi, sfogliare i volumi può essere stimolante e far nascere nuova curiosità».

