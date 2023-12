Un concorso sui presepi 

A Tonara il Comune e il centro commerciale naturale “Ilalà” organizzano il concorso a premi “Su Nitzu, il presepe più bello”. Ognuno può gareggiare con una o più opere e l’esposizione del presepe è subordinata alla disponibilità di spazi idonei nei luoghi disponibili per l’iniziativa. Il tema è libero, ammessi presepi tradizionali e non. Per partecipare si dovrà presentare la proposta e compilare il relativo modulo entro oggi. La valutazione delle opere è affidata a una commissione nominata dal presidente del centro commerciale naturale, dall’assessore alla Cultura e formata dai rappresentanti delle associazioni. I premi sono di 300 euro per il primo, 200 al secondo e 100 al terzo classificato. La premiazione si svolgerà con il concerto di Natale, il 26 dicembre, o il 6 gennaio. (m. g.)

