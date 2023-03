Un concorso per gli artisti 

C’è tempo fino al 7 aprile per consegnare le opere che partecipano al concorso Artichoke, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Masainas in collaborazione con le associazioni del paese. I partecipanti sono chiamati a realizzare opere che hanno come tema il carciofo. «In occasione della ventesima edizione della Sagra del Carciofo – si legge in un comunicato - attraverso il concorso, si vogliono valorizzare e promuovere sia le arti, sia il carciofo, una delle maggiori risorse produttive del nostro territorio». Possono partecipare alla selezione le opere realizzate da artisti di età superiore a 18 anni, residenti in Sardegna da almeno 6 mesi alla data del 23 aprile 2023. La sagra si svolgerà il 29 e il 30 aprile. (f. m.)

