Pirri.
23 gennaio 2026 alle 00:14

Un concorso per creare la “maschera pirrese” Via alla sfida tra alunni 

Coinvolti gli studenti della Municipalità «L’obiettivo è farla sfilare il 15 febbraio» 

Un concorso con gli alunni delle elementari per creare la prima maschera di Pirri. A lanciarlo è la compagnia teatrale Il crogiuolo, fondata da Mario Faticoni e diretta da Rita Atzeri, che punta a realizzarla in tempo per farla esordire alla sfilata in programma il 15 febbraio nell’ex Vetreria. Un’idea che nasce dal fatto che Cagliari ha le sue maschere carnevalesche tradizionali, che affondano le radici in tempi antichi e sono espressioni della vita popolare dei suoi quartieri storici: dalla panettiera, alla balia, dal pescatore, ai diavoli. Ma nel Carrasciali casteddaio a mancare è proprio una maschera che rappresenti l’anima di Pirri.

Gli ideatori

«Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra Il crogiuolo, l’assessorato alle attività produttive del Comune e la Municipalità di Pirri», spiega Atzeri, «l’obiettivo che ci siamo posti è, oltre ovviamente quello di garantire l’animazione culturale nel periodo del Carnevale, anche quello di incoraggiare un momento di riflessione sul reale significato di questa festa e della maschera in generale: la critica del potere, la rinascita della terra nel ciclo agricolo e la liberazione degli umili dai soprusi dei potenti. Un’altra finalità di questa iniziativa è quella di far vivere un momento comunitario forte nell’invenzione di una maschera per Pirri». L’obiettivo dunque è dare vita a un personaggio tipico del Carnevale a Pirri, legato alla sua storia o a un luogo simbolo.

Alunni protagonisti

«Ai bambini delle classi quarte e quinta delle scuole primarie della Municipalità, chiediamo di immaginare, in forma grafica (con un disegno) e scritta (un breve racconto), la maschera simbolo di Pirri, che poi realizzeremo per la sesta edizione della sfilata di Carnevale prevista per la domenica del 15 febbraio alle ore 10.30, con partenza dal parco dell’ex Vetreria», prosegue la direttrice de Il Crogiuolo. Chi vincerà per aver inventato la maschera più bella e originale che rappresenta la storia o un luogo simbolo di Pirri, riceverà come premio un dono musicale, mentre la classe che si aggiudicherà il riconoscimento, avrà un ricordo offerto dalla Municipalità e potrà usufruire di un laboratorio gratuito offerto dalla compagnia Il crogiuolo per realizzare la maschera vincitrice.

Gli elaborati devono essere mandati via mail entro il 30 gennaio all’indirizzo ilcrogiuolo@gmail.com.

