Un concorso per “corti” girati in città 

Nuova edizione di “Tre minuti di celebrità e Cagliari”, il concorso per cortometraggi (c’è una sezione per la fotografia) con un montepremi di tremila euro. È aperto a studenti, appassionati e professionisti.

Sabato prossimo al multisala Notorius cinema, in piazza L’Unione Sarda alle 17, la sezione cinema del Premio dedicato a Cagliari, in una serata dedicata al tema del doppiaggio. A seguire, la sezione fotografica. Il bando è sulla pagina Facebook “Fotografando Cagliari”.

In tre minuti i partecipanti dovranno filmare e presentare la città in “corti” d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, tra peculiarità, storie e luoghi suggestivi, senza un tema specifico. Ammessi anche i video realizzati con smartphone o altri supporti. In giuria anche Peter Marcias.

RIPRODUZIONE RISERVATA